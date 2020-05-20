Об этом сообщает Vogue.

Причиной отмены стал “глобальный кризис здравоохранения”.

Бал Met Gala, который обычно проводится в первый понедельник мая, является одновременно самым ярким событием весны и одним из источников средств для существования музея: на собранные деньги проводятся выставки и пополняются коллекции. В прошлом году во время мероприятия было собрано 15 миллионов долларов.

При том, что Met Gala в этом году не состоится, выставка “About Time: Fashion and Duration” пройдет, как и планировалось. Она откроется 29 октября 2020-го и продлится до 7 февраля 2021-го. Экспозиция покажет, как изменилась мода с 1870 года по наше время.