Дім моди Balenciaga презентував нову модель сумки — Sneakerhead. Для її створення використали ті ж матеріали, що й для кросівок Balenciaga Track.

Знайти новинку можна на сайті бренду.

Нова сумка вартістю близько 2,5 тисячі доларів схожа на модель Balenciaga Hourglass, доповнену шкіряними накладками, шнурівкою та іншими елементами, що нагадують кросівки кросівок Balenciaga Track. Логотип Balenciaga розміщено на лицьовій і бічній сторонах сумки. Оновлена модель отримала назву Sneakerhead. Вона надійшла в продаж у двох кольорах (синьому та чорному). Додатковий ремінець дає змогу носити сумку як в руках, так і через плече.

Тиждень тому бренд показав цю модель у своєму дописі в Instagram без жодних підписів.

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Примітно, що у 2015 році відомий американський дизайнер і колишній креативний директор Balenciaga Александр Вонг презентував схожу колекцію сумок у стилі кросівок.