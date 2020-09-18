Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

“У меня нет ощущения, что я закончил книгу. Но я горжусь тем, что получилось. Я стараюсь честно рассказать о своем президентстве, о сильных сторонах нашей страны и о том, как можно преодолеть разногласия, чтобы демократия работала для всех”, – отметил Обама.

There’s no feeling like finishing a book, and I’m proud of this one. In A Promised Land, I try to provide an honest accounting of my presidency, the forces we grapple with as a nation, and how we can heal our divisions and make democracy work for everybody. pic.twitter.com/T1QSZVDvOm — Barack Obama (@BarackObama) September 17, 2020

По данным USA TODAY, “Земля обетованная” расскажет о пути экс-президента США “от молодого человека, ищущего свою личность, до лидера свободного мира”, а также о “знаменательных моментах первого срока его исторического президентства”.

Кроме того, новые мемуары поведают, как Обама справлялся с глобальным финансовым кризисом.