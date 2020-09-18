Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
“У меня нет ощущения, что я закончил книгу. Но я горжусь тем, что получилось. Я стараюсь честно рассказать о своем президентстве, о сильных сторонах нашей страны и о том, как можно преодолеть разногласия, чтобы демократия работала для всех”, – отметил Обама.
There’s no feeling like finishing a book, and I’m proud of this one. In A Promised Land, I try to provide an honest accounting of my presidency, the forces we grapple with as a nation, and how we can heal our divisions and make democracy work for everybody. pic.twitter.com/T1QSZVDvOm
— Barack Obama (@BarackObama) September 17, 2020
По данным USA TODAY, “Земля обетованная” расскажет о пути экс-президента США “от молодого человека, ищущего свою личность, до лидера свободного мира”, а также о “знаменательных моментах первого срока его исторического президентства”.
Кроме того, новые мемуары поведают, как Обама справлялся с глобальным финансовым кризисом.
- 44-й президент США Барак Обамы поделился любимыми треками, которые он слушал во время карантина.