Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

“У меня нет ощущения, что я закончил книгу. Но я горжусь тем, что получилось. Я стараюсь честно рассказать о своем президентстве, о сильных сторонах нашей страны и о том, как можно преодолеть разногласия, чтобы демократия работала для всех”, – отметил Обама.

По данным USA TODAY, “Земля обетованная” расскажет о пути экс-президента США “от молодого человека, ищущего свою личность, до лидера свободного мира”, а также о “знаменательных моментах первого срока его исторического президентства”.

Кроме того,  новые мемуары поведают, как Обама справлялся с глобальным финансовым кризисом.

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