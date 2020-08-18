44-й президент США Барак Обамы поделился любимыми треками, которые он слушал во время карантина.

Подборку опубликована в его Instagram-аккаунте.

Барак Обама рассказал, что в последние месяцы много времени провел слушая музыку вместе с семьей, и ему удалось сформировать подборку любимых песен.

“Я хотел поделиться своими любимыми с лета. […] Я думаю, что здесь есть что-то для всех. Надеюсь, вам понравится”, – написал он.

В подборку Обамы попали 53 трека в разных жанрах и из разных эпох. Среди них можно найти и Билли Айлиш с треком My Future, и Cayendo Фрэнка Оушена, и Savage (Remix) в исполнении Megan Thee Stallion и Бейонсе.

Особое место в подборке заняли композиции артистов, которые выступали на Демократической национальной конвенции (17-20 августа).