Об этом сообщает Reuters.

Кикина – единственная женщина среди космонавтов Роскосмоса.

Новая кукла Barbie будет доступна в двух вариантах – в полетном костюме и скафандре для выхода в открытый космос.

Сама космонавт отметила, что кукла в таком образе “дает понимание, что шанс стать космонавтом есть у каждого, кто его не упустит и подготовится к реализации своих идей”.

“Необязательно, чтобы каждая девочка, играя с такой Барби, захотела стать космонавтом. Самое главное, чтобы все они знали, что у них есть выбор, есть право выбирать любую профессию, которая придется по душе”, – сказала она.

Кикина – единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса с 2016 года.