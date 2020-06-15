Об этом сообщается на Instagram-странице шестилетней Джианны Флойд, которую ведет ее мать.
Семья Флойда опубликовала фотографии девочки подарками от известной певицы.
“Спасибо Барбра Стрейзанд за посылку для меня, теперь я — акционер Disney благодаря вам”, — говорится в подписи к снимкам.
На фото Джианна держит акции Disney и две пластинки Барбры Стрейзанд.
Ранее известный рэпер Канье Уэст сделал пожертвование в $2 миллиона, чтобы поддержать семьи Джорджа Флойда, который погиб от рук полицейских, Бреонны Тейлор, погибшей во время полицейского рейда, и Ахмауда Арбери, убитого двумя белыми мужчинами во время пробежки. Часть средств также пойдет на оплату колледжа шестилетней Джианны Флойд – дочери Джорджа Флойда.
- Напомним, 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, полицейские задержали Джорджа Флойда по подозрению в использовании фальшивой 20-долларовой банкноты. Белый офицер Дерек Шовен прижал Флойда к земле и коленом давил ему на шею. В это время Флойд несколько раз повторил: “Я не могу дышать”. Чернокожего мужчину отвезли в бессознательном состоянии в больницу, там подтвердили его смерть. После случившегося Соединенные Штаты охватили массовые протесты и беспорядки. #Буквы подробно рассказывали о хронологии событий.