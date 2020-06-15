Актриса и певица Барбра Стрейзанд подарила дочери убитого полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда акции компании Disney и свои пластинки.

Об этом сообщается на Instagram-странице шестилетней Джианны Флойд, которую ведет ее мать.

Семья Флойда опубликовала фотографии девочки подарками от известной певицы.

“Спасибо Барбра Стрейзанд за посылку для меня, теперь я — акционер Disney благодаря вам”, — говорится в подписи к снимкам.

На фото Джианна держит акции Disney и две пластинки Барбры Стрейзанд.

Ранее известный рэпер Канье Уэст сделал пожертвование в $2 миллиона, чтобы поддержать семьи Джорджа Флойда, который погиб от рук полицейских, Бреонны Тейлор, погибшей во время полицейского рейда, и Ахмауда Арбери, убитого двумя белыми мужчинами во время пробежки. Часть средств также пойдет на оплату колледжа шестилетней Джианны Флойд – дочери Джорджа Флойда.