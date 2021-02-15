Об этом сообщает TMZ.

По сообщениям полиции округа Нассау в Нью-Йорке, Мараж шел по дороге между Рослин-роуд и Рафф-авеню в пятницу вечером около 18:00 по восточному времени, когда его сбила машина, направлявшаяся на север. Водитель скрылся с места происшествия.

Роберт был доставлен в районную больницу в критическом состоянии, где он скончался от полученных травм. Отдел по расследованию убийств просит общественность помочь в установлении виновного, поскольку пока полиции не удалось получить описание подозреваемого и его автомобиля.

Сама Ники Минаж пока никак не комментировала гибель отца. еще не сказала о смерти отца. О его смерти сообщила ее тетя на своей странице в Facebook.