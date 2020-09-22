Автор книги "Карл Лагерфельд: немец в Париже" и корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Альфонс Кайзер выяснил, что родители модельера состояли в Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Хотя в то время вступить в ряды главной партии страны считалось нормой.

Об этом пишет журнал WWD.

Книга уже произвела фурор в Германии после публикации в прошлое воскресенье отрывка, из которого следует, что родители Лагерфельда были членами нацистской партии.

Как же Кайзеру удалось об этом узнать?

По словам издателя, не существует полной биографии Лагерфельда. “И подумав об этом, я сказал да”, – отметил Кайзер, который писал о Лагерфельде в течение двух десятилетий с тех пор, как познакомился с ним на показе Fendi в 1999 году.

“Я стоял в очереди на интервью за кулисами, когда он пролил немного кока-колы на свой рукав. Я протянул ему бумажную салфетку и спросил: “Могу я тоже задать вам несколько вопросов?” Он ответил: “Я знал, что вы не дали мне салфетки просто так”. Он был очень ироничен и умен”, – вспоминает Кайзер.

Кайзер, который является редактором рубрики общества и стиля Frankfurter Allgemeine, был заинтересован в том, чтобы разобраться в тщательно выстроенном публичном образе Лагерфельда, а также в развенчании некоторых популярных немецких мифов о моде.



“Все думали, что он (Лагерфельд) был как денди, декадентский парень с огромной кучей денег, который ничего не делает. Но, на самом деле, он был очень трудолюбивым”, – объясняет Кайзер.

За 13 месяцев исследований, начавшихся в марте 2019 года, Кайзер провел более 100 интервью с одноклассниками, друзьями, коллегами, деловыми партнерами, соседями и журналистами.

“И я поговорил с некоторыми из его родственников, что было не так просто, как я думал, потому что многие из них были немного обижены на него, так как он говорил несколько высокомерно о людях из своего прошлого и о некоторых членах своей семьи”, – отмечает Кайзер.

Во время своего исследования Кайзеру удалось найти множество документов и фотографий, проливающих новый свет на детство Лагерфельда в Бад-Брамштедте, небольшом городке примерно в 25 милях к северу от Гамбурга.

“Они переехали в деревню в 1934 году, когда Карлу был всего год, и, конечно же, в деревне они выделялись, потому что его отец был богат”, – объясняет журналист.

Отто Лагерфельд был успешным бизнесменом, который управлял компанией Glücksklee, производителем сгущенного молока, а его мать Элизабет была бывшим менеджером по продажам в универмаге в Гамбурге. У нее было сильное чувство стиля.

Кайзеру удалось ознакомиться с пятистраничным печатным документом под заголовком “Почему я стала членом N.S.D.A.P.?” – немецкое сокращение от Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Документ был среди писем, которые Элизабет Лагерфельд отправила своей сестре Фелиситас.

В документе Элизабет Лагерфельд объясняет, как ее первоначально соблазнило обещание Адольфа Гитлера восстановить порядок и экономическое процветание после хаоса, оставленного Первой мировой войной, но что она разочаровалась в партии, когда увидела, как в 1941 году в Гамбурге собирают евреев для депортации.

“И в тот момент она поняла, что это плохая идеология, и что она ей больше не нравится, и она перестала носить партийный знак… В этом письме она была действительно очень открыта, рассказывая, как она развивалась идеологически и как разочаровывалась нацистским режимом, и как была опустошена она исходом войны”, – отметил Кайзер, но при этом женщина не отказалась от членства в партии из-за страха репрессий.

После войны мать Лагерфельда в официальном документе заявила, что никогда не была связана с нацистами. Отто Лагерфельд, отец, объяснил властям, что он был членом партии с 1933 по 1945 год в интересах своей компании, что в то время было обычной практикой среди бизнесменов.

Сам Лагерфельд часто романтизировал свое детство, хотя Кайзер говорит, что не знает, было ли известно дизайнеру, которому на момент окончания войны было 11 лет, о политических взглядах своих родителей. В отличие от многих других мальчиков в его деревне, Лагерфельд не принадлежал к движению гитлерюгенда – молодежная нацистская военизированная организация, главный кадровый резерв НСДАП.

Пьер Паоло Риги, главный исполнительный директор бренда Karl Lagerfeld, говорит, что, несмотря на шум, книга Кайзера станет исчерпывающим отчетом о жизни Лагерфельда.

“Книга действительно хорошо отражает жизнь Карла, его личность и его работу, и она действительно вдохновляет читать и дает людям много другого контекста, разные точки зрения. Он раскрывает то, о чем они не слышали, для того, чтобы действительно лучше узнать Карла, и я думаю, что это хорошо”, – сказал Пьер Паоло Риги.

Риги не верит, что эти откровения повлияют на бренд Lagerfeld, так как события произошли, когда Лагерфельд был слишком юн, чтобы иметь право голоса.