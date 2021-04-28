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Батько Брітні Спірс заявив, що мати використовує її заради власної вигоди

Батько американської співачки Брітні Спірс Джеймі звинуватив її маму Лінн у тому, що вона експлуатує доньку в корисливих цілях.

Среда, 28 апреля 2021, 18:21

Про це повідомляє американське видання Page Six.

Зазначається, що батьки Брітні досі не можуть владнати суперечки щодо опікунства над донькою. Тому вони знову висунули взаємні звинувачення. Лінн Спірс заявила у суді, що сума компенсації її ексчоловіка на адвокатів занадто велика (890 тисяч доларів). Жінка просила переглянути її.

Однак Джеймі Спірса розлютили такі дії ексдружини. Він заявив, що мати не брала участь у вихованні доньки, саме тому сума компенсації така.

Крім того, чоловік надав суду документи, які начебто підтверджують те, що його колишня дружина експлуатувала доньку задля власної вигоди. Зокрема, він згадує книгу, яку Лінн написала про страждання Брітні.

Він впевнений, що Лінн “експлуатувала життя своєї дочки, її біль і травми заради особистої вигоди”.

Так, батько Брітні звернув увагу суду на мемуари, які Лінн Спірс видала у 2008 році “Крізь бурю: Реальна історія слави й сім’ї у світі таблоїдів” (Through the Storm: A Real Story of Fame and Family in a Tabloid World)

Чоловік впевнений, що його ексдружина публічно розповіла про страждання їхньої доньки, думаючи тільки про свою вигоду, а не про стан співачки.

Нагадаємо, що адвокат попспівачки Брітні Спірс просить суд назавжди позбавити її батька, Джеймі Спірса, права опікунства над нею. Зірка хоче, аби нею опікувалася лише його помічниця Джоді Монтгомері.

  • Раніше повідомлялося, що Брітні Спірс вимагає позбавити свого батька, Джеймі Спірса, статусу її опікуна. Перший суд вона програла.
  • Також Брітні Спірс записала відеозвернення до своїх прихильників після того, як раптово зникла з соцмереж на 13 днів. Зірка заспокоїла фанів та запевнила, що з нею все добре.
  • 12 лютого у Лос-Анджелесі відбулося судове засідання у справі про опікунство над 39-річною поп-співачкою Брітні Спірс, в результаті якого батькові співачки Джеймі Спірсу відмовили в праві бути її єдиним опікуном.
Теги: Бритни Спирс, Джеймі Спірс, Лінн Спірс

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