Прощаясь с 2020 годом, певица Бейонсе опубликовала ранее невиданные кадры своих близнецов - Руми и Сэра.

Об этом сообщает издание Harpers Bazaar.

Видео начинается с обратного отсчета до Нового года, а затем демонстрируются черно-белые кадры работы благотворительного фонда Бейонсе по тестированию COVID-19.

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В видеоролике появляется и сама Бейонсе, она управляет багги для гольфа, рядом с ней сидят ее очаровательные близнецы Руми и Сэр, которым 13 июня 2021 года исполняется 4 года. Затем можно услышать, как Бейонсе спрашивает Руми с большим розовым бантом в волосах: “Как дела? Что ты думаешь о своем лете в этом году? У тебя было хорошее лето? Да?”

RUMI QUEEN OF RAP pic.twitter.com/CYXeP2AfnD — 𝐀𝐃𝐀𝐌ᴮ (@yoncesavagew) January 1, 2021

Руми и Сэр также позировали вместе в нарядах от коллаборации Айви Парк с Adidas.

“Поздравления с новогодней суматохой!!” – так певица подписала свое видео.

В видео появляется и старшая дочь Бейонсе – Блю Айви. Она рассказывает книгу Мэтью Черри. Поклонники также могут увидеть видео с записью Blue “Brown Skin Girl” – Блю стала одной из самых молодых номинантов на Грэмми в истории за ее вклад в “Brown Skin Girl” в прошлом году.

Стоит отметить, что благотворительный фонд Бейонсе выделит 5000 долларов 100 лицам, которых выселили из жилья из-за кризиса в результате COVID-19.