Ролик опубликован на YouTube-канале певицы.

В новом клипе снялись модель Наоми Кэмпбелл, актриса Люпита Нионго, певица Келли Роуленд, а также дочь Бейонсе – Блу Айви и другие. Режиссером клипа стала Дженн Нкиру.

По данным издания Sky News, работая над клипом Бейонсе говорила, что ей было важно показать многообразие оттенков темной кожи. При этом особое внимание уделялось тому, чтобы каждый герой ролика выглядел “царственно”.

Клип “Brown Skin Girl” вошел в состав видеоальбома Бейонсе под названием “Black Is King”, который она выпустила в конце июня.