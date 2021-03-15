Об этом сообщается на сайте “Грэмми”.
Так, Бейонсе вышла на первое место среди женщин по числу полученных наград премии “Грэмми” – 28 статуэток. Ранее лидером была кантри-певица Элисон Краусс (27 наград).
При этом самое большое количество премий — у вергеро-английского дирижера Георга Шолти (31).
Бейонсе победила в номинациях “Лучшее музыкальное видео” за клип на песню “Brown Skin Girl”, “Лучшая песня в жанре R&B” за композицию “Black Parade”. Также она получила награду в категории “Лучшая рэп-песня” за дуэт с Megan Thee Stallion “Savage”.
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