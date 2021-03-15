Певица Бейонсе 14 марта на церемонии вручения наград "Грэмми" получила четыре статуэтки. Всего у певицы 28 таких наград - что делает ее рекордсменкой "Грэмми".

Об этом сообщается на сайте “Грэмми”.

Так, Бейонсе вышла на первое место среди женщин по числу полученных наград премии “Грэмми” – 28 статуэток. Ранее лидером была кантри-певица Элисон Краусс (27 наград).

При этом самое большое количество премий — у вергеро-английского дирижера Георга Шолти (31).

Бейонсе победила в номинациях “Лучшее музыкальное видео” за клип на песню “Brown Skin Girl”, “Лучшая песня в жанре R&B” за композицию “Black Parade”. Также она получила награду в категории “Лучшая рэп-песня” за дуэт с Megan Thee Stallion “Savage”.

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