Три варианты обложки опубликовала фотограф Кеннеди Картер.

Картер – самый молодой фотограф (21 год), снимавший певицу для журнала, за 104 года его существования.

Новый номер выйдет с тремя обложками.

На одной из них артистка одета в жакет Alexander McQueen с контрастными алыми вставками на плечах.

На второй на Бейонсе ярко-зеленый наряд из коллаборации adidas x Ivy Park, а также – серебряные босоножки от Jimmy Choo.

На третьей обложке Бейонсе в облегающем черном наряде от Mugler.

Этот номер журнала Vogue появится в продаже 6 ноября.