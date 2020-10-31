Три варианты обложки опубликовала фотограф Кеннеди Картер.
Картер – самый молодой фотограф (21 год), снимавший певицу для журнала, за 104 года его существования.
Новый номер выйдет с тремя обложками.
На одной из них артистка одета в жакет Alexander McQueen с контрастными алыми вставками на плечах.
На второй на Бейонсе ярко-зеленый наряд из коллаборации adidas x Ivy Park, а также – серебряные босоножки от Jimmy Choo.
На третьей обложке Бейонсе в облегающем черном наряде от Mugler.
Этот номер журнала Vogue появится в продаже 6 ноября.
- Ранее сообщалось, что Бейонсе выпустила новую песню под названием “Black Parade” ко Дню отмены рабства в США.
- 8-летняя Блю Айви Картер, дочь Джей-Зи и Бейонсе, стала лауреатом музыкальной премии Black Entertainment Television Awards за сингл Brown Skin Girl, ставший саундтреком к фильму “Король Лев”, премьера которого состоялась в прошлом году.