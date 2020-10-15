Об этом пишет Page Six, ссылаясь на информацию собственного источника.

Пара познакомилась всего несколько недель назад в Нью-Йорке.

Отмечается, что Белла и Дюк уже успели съездить в путешествие по случаю дня рождения Беллы.

День рождения модель отмечала на острове вместе со своими друзьями. Фото с вечеринки она опубликовала в своем Instagram-аккаунте, однако нового бойфренда на них нет.

 

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Публикация от Bella 🦋 (@bellahadid)

Как актер Дюк дебютировал в фильме ужасов “Мы” вместе с Люпитой Нионго. Он также появился на обложке альбома Ланы Дель Рей – ”Norman F - - king Rockwell!”. Сейчас Дюк снимается в триллере “Страна мечты” с Гари Олдманом, Арми Хаммером, Эванджелин Лилли, Мишель Родригес, Лили-Роуз Депп и другими.

  • Ранее Белла Хадид, которую ранее назвали самой красивой женщиной в мире, оголилась ради съемки для модного дома Chanel.