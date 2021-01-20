Об этом сообщает PEOPLE.

“Ана порвала с ним. Их отношения были сложными. Ана больше не хочет жить в Лос-Анджелесе, а Бен, очевидно, должен там быть, потому что там живут его дети. Это решение было взаимным. Они находятся в разных точках своей жизни. Бен продолжает работать над собой. У него на очереди три проекта, и он остается надежным отцом. Они оба довольны тем, как сейчас складываются их жизни”, – рассказал инсайдер.

При этом, как отмечается, Бен и Ана продолжают общаться.

Напомним, впервые о романе актеров стало известно в марте прошлого года.