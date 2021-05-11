Бен Аффлек і Дженніфер Лопес провели відпустку на гірськолижному курорті

Про це повідомляє журнал People.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вирушили у відпустку після свого виступу на благодійному концерті Global Citizen: Vax Live на минулих вихідних.

Це сталося через тиждень після того, як пара була вперше сфотографована, коли вони проводили час разом в будинку Лопес в Лос-Анджелесі.

“Дженніфер провела кілька днів з Беном за містом. У них сильний зв’язок. Все пройшло швидко і інтенсивно, але Дженніфер щаслива”, – розповіло джерело.

Пара була заручена ще в 2002 році, але через рік скасувала свої заручини і в кінцевому підсумку розлучилася в 2004 році. Лопес нещодавно закінчила відносини з Алексом Родрігесом, в той час як Аффлек недавно розійшовся з акторкою Анною де Армас.

15 квітня американська співачка Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про те, що розривають свої заручини. За їхніми словами, вони залишаються друзями та будуть підтримувати один одного в будь-яких починаннях.