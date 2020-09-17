Британский уличный художник, политический активист и режиссер Бэнкси проиграл двухлетний спор по поводу своей картины "Метатель цветов" (Flower Thrower). Художник судился с изготовителем открыток Full Color Black.

Такое решение приняло Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза, сообщает The Guardian.

Бэнкси нарисовал эту картину в 2005 году в Иерусалиме. Граффити изображает участника уличных протестов, который замахивается перед броском букетом цветов вместо коктейля Молотова.

Комания Full Color Black заявила, что может использовать изображение, так как Бэнкси скрывает свою личность.

Художник, в свою очередь, обвинил компанию в незаконном использовании произведения.

В 2014 году представители Бэнкси подали заявку на регистрацию товарного знака Flower Thrower. В сентябре 2020 года пришел отказ в связи с тем, что Бэнкси невозможно идентифицировать.

Владельцы Full Color Black заявили, что неоднократно связывались с юристами художника, чтобы выплачивать процент с продажи открыток, но Бэнкси каждый раз отказывался от этого предложения.

Согласно решению Ведомства по интеллектуальной собственности ЕС, граффити “Метатель цветов” находится в свободном доступе и может быть использовано бесплатно из-за анонимности художника Бэнкси.