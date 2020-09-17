Такое решение приняло Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза, сообщает The Guardian.
Бэнкси нарисовал эту картину в 2005 году в Иерусалиме. Граффити изображает участника уличных протестов, который замахивается перед броском букетом цветов вместо коктейля Молотова.
Комания Full Color Black заявила, что может использовать изображение, так как Бэнкси скрывает свою личность.
Художник, в свою очередь, обвинил компанию в незаконном использовании произведения.
В 2014 году представители Бэнкси подали заявку на регистрацию товарного знака Flower Thrower. В сентябре 2020 года пришел отказ в связи с тем, что Бэнкси невозможно идентифицировать.
Владельцы Full Color Black заявили, что неоднократно связывались с юристами художника, чтобы выплачивать процент с продажи открыток, но Бэнкси каждый раз отказывался от этого предложения.
Согласно решению Ведомства по интеллектуальной собственности ЕС, граффити “Метатель цветов” находится в свободном доступе и может быть использовано бесплатно из-за анонимности художника Бэнкси.
- Ранее сообщалось, что Бэнкси отдал на аукцион свой триптих стоимостью до $1,55 млн. Деньги от продажи картин пойдут на строительство больницы в Вифлееме.