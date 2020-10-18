Известный британский уличный художник Бэнкси подтвердил, что новое граффити "Девочка с обручем" на стене одного из домов в Ноттингеме создал именно он.

Об этом сообщает BBC.

Бэнкси подтвердил свое авторство, запостив фото граффити в Instagram.

На картине изображена девочка, которая крутит велосипедную шину вместо хула-хупа. Граффити появилось на стене в Ноттингеме во вторник, 13 октября, возле салона красоты в спальном районе, где квартиры в основном арендуют студенты.

Сначала местные жители и журналисты строили предположения – действительно ли это работа Бэнкси. Но когда стало понятно, что это и правда рисунок легендарного художника, в Ноттингем потянулись десятки людей, желающих посмотреть на работу или сфотографироваться с ней.

Некоторые жители Ноттингема воспользовались ситуацией и открыли лоток с мороженым для посетителей, кто-то принес с собой настоящий хула-хуп.

Теперь – из-за большого скопления людей – правоохранителям постоянно приходится напоминать людям о том, что нужно соблюдать социальную дистанцию.