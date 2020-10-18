Об этом сообщает BBC.
Бэнкси подтвердил свое авторство, запостив фото граффити в Instagram.
На картине изображена девочка, которая крутит велосипедную шину вместо хула-хупа. Граффити появилось на стене в Ноттингеме во вторник, 13 октября, возле салона красоты в спальном районе, где квартиры в основном арендуют студенты.
Сначала местные жители и журналисты строили предположения – действительно ли это работа Бэнкси. Но когда стало понятно, что это и правда рисунок легендарного художника, в Ноттингем потянулись десятки людей, желающих посмотреть на работу или сфотографироваться с ней.
Некоторые жители Ноттингема воспользовались ситуацией и открыли лоток с мороженым для посетителей, кто-то принес с собой настоящий хула-хуп.
Теперь – из-за большого скопления людей – правоохранителям постоянно приходится напоминать людям о том, что нужно соблюдать социальную дистанцию.
- Ранее сообщалось, что британский уличный художник, политический активист и режиссер Бэнкси проиграл двухлетний спор по поводу своей картины “Метатель цветов” (Flower Thrower). Художник судился с изготовителем открыток Full Color Black.