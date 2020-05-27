Украинская певица Джамала, которая уже на последних неделях беременности, рассказала подписчикам о том, как ей удается справляться со стрессом.

Об этом она написала в Instagram.

Джамала отметила, что часто на различных тренингах и мастер-классах по достижению успеха людей учат всегда улыбаться, во всем искать позитив, быть непоколебимыми. Но такое поведение иногда может откровенно раздражать, а не вызывать восторг, как того хотелось бы.

Певица поделилась личными рекомендациями о том, что делает, когда “все не клеится и валится из рук”.

Она советует вкусно поесть, надеть красивую одежду, а также – слушать красивую музыку.

“Самое важное – я взлетаю над проблемой. Что это значит? Я вижу проблему с высоты птичьего полета и продумываю разные варианты ее разрешения. Как режиссер фильма, который прорабатывает разные концовки своей картины, обязательно заканчиваю хэппи эндом!”, – написала артистка.

Кроме советов, певица поделилась новыми снимками в ожидании второго малыша. На фото она в длинном струящемся платье с цветочным принтом.