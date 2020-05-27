Об этом она написала в Instagram.
Джамала отметила, что часто на различных тренингах и мастер-классах по достижению успеха людей учат всегда улыбаться, во всем искать позитив, быть непоколебимыми. Но такое поведение иногда может откровенно раздражать, а не вызывать восторг, как того хотелось бы.
Певица поделилась личными рекомендациями о том, что делает, когда “все не клеится и валится из рук”.
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Держи подбородок выше 😂 Stay positive, be positive, будь солнечным, радуйся жизни и ещё несколько десятков вариаций можно услышать от ведущих всевозможных тренингов и мастер-классов по достижению успеха в жизни. Близко ли это нашей ментальности или же раздражает? Эти люди вечно “amazing“, всегда восторженные. На вопрос «как дела?» у них один ответ – «все хорошо!» Действительно ли это так? Может, это игра? А если таким отношением к жизни они помогают себе справляться с трудностями? ⠀ Могу сказать, что конкретно мне в работе, быту и творчестве гораздо легче с открытыми и все же позитивными людьми. ⠀ Что помогает мне, когда всё не клеится, валится из рук, весь мир против меня и одна за другой неприятные новости? ☁️ Во-первых, нужно вкусно поесть 😂 Да, любимое блюдо, самую простую еду, которую любил в детстве. Еда и правда является одним из сильнейших «поднимателей» настроения!!! ☁️ Во-вторых, красивая одежда. Можно надеть что-то необязательно яркое, но значимое. Вещь, которая вызывает приятные воспоминания. ☁️ В-третьих, МУЗЫКА! Никто не поспорит, что музыка обладает уникальным свойством как удручать,😱 так и вдохновлять 😂 Послушайте любимую песню, посмотрите фильм, сходите на концерт! ☁️ И четвёртое, самое важное! «Взлетаю над проблемой» Что это значит? Я вижу проблему с высоты птичьего полёта и продумываю разные варианты ее разрешения. Как режиссёр фильма, который прорабатывает разные концовки своей картины, обязательно заканчиваю хэппи эндом! ⠀ Не нужно стесняться или бояться плохого настроения, проблем. Можно чуток помеланхольничать, но для движения к новым идеям и целям необходимо сбрасывать груз тоски 🙌🏾😘❤️ ⠀ Photo @pershyipodyh Dress @d_angelann Makeup @mpiroyan85
Она советует вкусно поесть, надеть красивую одежду, а также – слушать красивую музыку.
“Самое важное – я взлетаю над проблемой. Что это значит? Я вижу проблему с высоты птичьего полета и продумываю разные варианты ее разрешения. Как режиссер фильма, который прорабатывает разные концовки своей картины, обязательно заканчиваю хэппи эндом!”, – написала артистка.
Кроме советов, певица поделилась новыми снимками в ожидании второго малыша. На фото она в длинном струящемся платье с цветочным принтом.
- Беременная Джамала в День вышиванки устроила трогательную домашнюю фотосессию в своих платьях-вышиванках.