Берлинский кинофестиваль в 2021 году пройдет частично онлайн.

Об этом сообщается на сайте кинофестиваля.

Берлинский международный кинофестиваль, который традиционно проходит в конце февраля, из-за пандемии коронавируса пройдет в двух форматах: в марте пройдет индустриальная часть фестиваля в онлайн-формате, а в июне – открытые показы фильмов для широкой публики.

Новый формат организаторы объяснили ограничениями, связанными с пандемией коронавируса.

Отбор фильмов для конкурса и секций будет продолжен. Программа будет опубликована в феврале и представлена ​​киноиндустрии на виртуальном европейском кинорынке в марте.

Международное жюри пересмотрит фильмы в Берлине и выберет призеров. Летом выбранные фильмы будут представлены публике. В начале летнего мероприятия Берлинале планирует торжественное открытие.