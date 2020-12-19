Об этом сообщается на сайте кинофестиваля.
Берлинский международный кинофестиваль, который традиционно проходит в конце февраля, из-за пандемии коронавируса пройдет в двух форматах: в марте пройдет индустриальная часть фестиваля в онлайн-формате, а в июне – открытые показы фильмов для широкой публики.
Новый формат организаторы объяснили ограничениями, связанными с пандемией коронавируса.
Отбор фильмов для конкурса и секций будет продолжен. Программа будет опубликована в феврале и представлена киноиндустрии на виртуальном европейском кинорынке в марте.
Международное жюри пересмотрит фильмы в Берлине и выберет призеров. Летом выбранные фильмы будут представлены публике. В начале летнего мероприятия Берлинале планирует торжественное открытие.
- Главную награду 70-го юбилейного международного кинофестиваля “Берлинале” – “золотого медведя” – получил иранский фильм “Зла не существует” (“There Is No Evil”).