Американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс на инаугурацию Джо Байдена пришел в не совсем соответствующей одежде - куртка, брюки и вязаные рукавицы. Поэтому сенатор сразу стал героем мемов в соцсетях.

Об этом рассказывают #Буквы.

Стоит отметить, что в день официальной инаугурации в Вашингтоне было +5 °C. Да и внешний вид сенатора ну очень контрастировал с одеждой приглашенных гостей.

Например, британское издание the Guardian охарактеризовало одежду Сандерса такой, как-будто “он остановился между стиркой белья и походом на почту”.

А в Twitter поведали историю яркого аксессуара Берни Сандерса – вязаных рукавиц или митенок. Оказалось, несколько лет назад эти рукавицы связала и подарила ему школьная учительница в штате Вермонт.

Вот как перчатки и сама вне Сандерса стали причиной появления множества мемов. #Буквы собрали самые интересные:

Сандерс – герой телесериала “Игра престолов”.

Сандерс в кадре сериала “Секс и город”…

…на модном показе рядом с главным редактором Vogue Анной Винтур и певицей Карди Би.

Кадр из фильма “Дьявол носит Прада”. Напомним, что согласно сюжету фильма на работу взяли сотрудницу, которая ужасно одевается и начальница бросает ей куртку.

А здесь невозмутимый Берни Сандерс рядом с Дженнифер Лопес. Она, кстати, тоже присутствовала на инаугурации Байдена, но в более сдержанном, но нарядном образе.

Сандерс в роли мухи, которая сидела на голове Майка Пенса, когда он в прямом эфире участвовал в дебатах с кандидатом на пост вице-президента Камалой Харрис.

Эта фотография – “обед на небоскребе”, – сделана в 1932 году неизвестным фотографом во время строительства “RCA Buildings”, что является частью Рокфеллер-центра. Правда на оригинальном фото Сандерса не было.

А вот здесь Сандерс “сидит” на Ялтинской конференции 1945 года рядом с Черчилем, Рузвельтом и Сталиным.

На инаугурацию Берни Сандерс одел обычную парка Burton GORE-TEX, черные брюки и туфли коричневого цвета.