Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

“Последние несколько месяцев я учился у группы невероятно умных людей, которые сделали делом своей жизни борьбу с изменением климата и его влиянием на сообщества по всему миру. Меня вдохновляет то, что они делают, и я рад помочь им в расширении“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожертвования от фонда Безоса под названием “Bezos Earth Fund“ первыми получат 16 экологических организаций. В частности, среди них – Институт мировых ресурсов (WRI), Nature Conservancy, Всемирный фонд дикой природы (WWF), Фонд защиты окружающей среды (EDF), Совет по защите природных ресурсов США и другие.

“Эти пожертвования в размере 791 миллион долларов – это только начало моего обязательства в размере 10 миллиардов долларов на финансирование ученых, активистов, НПО и других. Мы все можем защитить будущее Земли, приняв смелые меры прямо сейчас“, – добавил Безос.

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