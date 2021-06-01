Про це вона розповіла в інтерв’ю журналу L’Officiel.
Зірка розповіла, що її не покидали сумніви щодо того, чи варто ставати мамою. Перрі зазначила, що відправилася у “цілющу подорож”, щоб дізнатися, у чому причина її невизначеності стосовно материнства.
“Я хвилювалася, чи варто мені ставати мамою”, – зізналася зірка.
Проте зараз співачка насолоджується материнством й ділиться тим, що донька Дейзі повністю змінила її погляди на життя.
“Це жива частина мене. Щодня я запитую: “Коли ми можемо прогулятися? Коли ми можемо поплавати? Іноді приємно просто кидати м’яч на траву і спостерігати, як ваша дочка сміється від простих радощів собаки, яка підбігає й повертає його назад”, – зізналася Перрі.
Співачка додала, що до вагітності її кар’єра постійно рухалася вгору. Пропозиції про співпрацю приходили з усіх куточків світу, а стиль життя зобов’язував завжди виглядати бездоганно та з’являтися на світських заходах.
Зараз її життя змінилося. Кеті каже, що її завданням є турбота про маленьке життя. Ці зміни їй подобаються.
“Коли у вас є дитина, у вас є хтось, хто дивиться на вас і не знає нічого з вашого резюме, нічого не знає про ваш банківський рахунок і просто любить вас. Безумовна любов”, – додала співачка.
Як відомо, співачка Кеті Перрі та голлівудський актор Орландо Блум стали батьками у серпні минулого року. У них народилася дочка Дейзі Дав Блум.
Перрі наголошувала, що бути мамою – “це найкраща робота в світі”, а інші речі “відпадають”.
- У березні співачка Кеті Перрі спровокувала чутки про таємне весілля з актором Орландо Блумом. Зокрема, на її руці побачили прикрасу, схожу на обручку.
- Раніше Кеті Перрі презентувала яскравий кліп на нову пісню “Smile”. У ньому вагітна співачка постала в образі мініатюрної клоунеси.
- Також Кеті Перрі заявила, що перестала голити ноги, відколи стала матір’ю.
- Нещодавно друг пари зізнався, що Кеті Перрі таємно вийшла заміж за свого коханого – актора Орландо Блума.