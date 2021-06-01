Відома співачка Кеті Перрі зізналася, що рішення стати мамою далося їй важко. Вона вагалася, але донька змінила її життя на краще

Про це вона розповіла в інтерв’ю журналу L’Officiel.

Зірка розповіла, що її не покидали сумніви щодо того, чи варто ставати мамою. Перрі зазначила, що відправилася у “цілющу подорож”, щоб дізнатися, у чому причина її невизначеності стосовно материнства.

“Я хвилювалася, чи варто мені ставати мамою”, – зізналася зірка.

Проте зараз співачка насолоджується материнством й ділиться тим, що донька Дейзі повністю змінила її погляди на життя.

“Це жива частина мене. Щодня я запитую: “Коли ми можемо прогулятися? Коли ми можемо поплавати? Іноді приємно просто кидати м’яч на траву і спостерігати, як ваша дочка сміється від простих радощів собаки, яка підбігає й повертає його назад”, – зізналася Перрі.

Співачка додала, що до вагітності її кар’єра постійно рухалася вгору. Пропозиції про співпрацю приходили з усіх куточків світу, а стиль життя зобов’язував завжди виглядати бездоганно та з’являтися на світських заходах.

Зараз її життя змінилося. Кеті каже, що її завданням є турбота про маленьке життя. Ці зміни їй подобаються.

“Коли у вас є дитина, у вас є хтось, хто дивиться на вас і не знає нічого з вашого резюме, нічого не знає про ваш банківський рахунок і просто любить вас. Безумовна любов”, – додала співачка.

Як відомо, співачка Кеті Перрі та голлівудський актор Орландо Блум стали батьками у серпні минулого року. У них народилася дочка Дейзі Дав Блум.

Перрі наголошувала, що бути мамою – “це найкраща робота в світі”, а інші речі “відпадають”.