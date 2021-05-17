На тлі новин про розлучення подружжя Білла та Мелінди Гейтс спливає все більше подробиць про сумнівну поведінку мільярдера. Зокрема, стало відомо, що він залицявся до працівниць Microsoft, бувши у шлюбі.

Про це йдеться в статті The New York Times.

За інформацією джерел видання, принаймні кілька разів Гейтс залицявся до жінок, які працювали на нього у Microsoft та Фонді Білла та Мелінди Гейтс.

У 2019 році рада директорів Microsoft, в якій засідав Гейтс, розпочала розслідування справи щодо цього. Тоді в центрі уваги опинилося повідомлення про те, що нібито Гейтс намагався завести інтимні зв’язки з працівницею у 2000 році. Вже у 2020 році Гейтс пішов з правління Microsoft.

Тоді Бріджит Арнольд, прессекретарка Гейтса переконувала, що роман на початку тисячоліття дійсно був, але закінчився дружньо, і відхід мільярдера від правління корпорацією не пов’язаний із цим.

Однак зазначений інцидент був не єдиний, і це відбувалося і після того, як Білл у 1994 році одружився з Меліндою, яка також працювала у Microsoft.

Співрозмовники видання зазначили, що у 2006 році Гейтс, голова компанії, відвідав презентацію співробітниці Microsoft. Тоді він залишив захід і надіслав працівниці електронного листа із запрошенням на вечерю. Ця жінка не підняла галас, бо їй було незручно.

За рік-два після цього Гейтс у поїздці до Нью-Йорка від імені Фонду Гейтса залицявся до працівниці фонду. Зокрема, за її словами, під час коктейльної вечірки він сказав їй: “Я хочу побачити вас. Пообідаєте зі мною?”. Ця жінка так само почувалася незручно, тому просто посміялася у відповідь, а потім не привертала до цього увагу громадськості.

Шість нинішніх і колишніх співробітників Microsoft, фонду та фірми, яка керує майном Гейтса, заявляли, що ці та інші інциденти створювали незручне середовище на роботі. Водночас співрозмовники видання зазначають, що його поведінка не була “хижацьку”.

“Містер Гейтс був відомий тим, що невміло підходив до жінок в офісі та поза ним. Його поведінка спричинила базікання серед співробітників про його особисте життя. Деякі з працівників сказали, що, хоча вони не схвалювали поведінку пана Гейтса, вони не сприймали її як хижацьку. Вони сказали, що він не тиснув на жінок, щоб вони підкорялися йому заради їхньої кар’єри, і він, здається, відчував, що дає жінкам простір для відмови”, — пишуть журналісти.

Попри це, дії Гейтса суперечили тому порядку денному, який просувала його дружина на світовій арені. Вона, зокрема, виступала за посилення впливу жінок у США, проти домагань, дискримінації, стереотипів і гендерних норм.