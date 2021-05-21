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Білл Гейтс продовжує носити обручку, попри заяву про розлучення

Попри те, що Білл та Мелінда Гейтс офіційно подали на розлучення, мільярдер досі носить обручку.

Пятница, 21 мая 2021, 20:54

Про це повідомляє американське видання TMZ.

Зокрема, у середу засновник Microsoft з’явився на відеоконференції для Торгової палати США. Чоловік активно жестикулював й продемонстрував обручку на безіменному пальці.

Видання зазначає, що Гейтс й не намагався приховати обручку на руці. Хоча, зазначимо, що він й досі одружений, адже пара знаходиться у процесі розлучення.

Можливо, Гейтс вирішив носити обручку до останнього дня свого шлюбу з Меліндою.

Нагадаємо, що 4 травня пара мільярдерів оголосила, що розриває шлюб. У спільній заяві вони оголосили, що “більше не вірять, що зможуть вирости разом як пара”, але не сповістили про причини цього

Теги: Білл Гейтс, Мелінда Гейтс, обручка, розлучення

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