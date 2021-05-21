Білл Гейтс продовжує носити обручку, попри заяву про розлучення

Попри те, що Білл та Мелінда Гейтс офіційно подали на розлучення, мільярдер досі носить обручку.

Про це повідомляє американське видання TMZ.

Зокрема, у середу засновник Microsoft з’явився на відеоконференції для Торгової палати США. Чоловік активно жестикулював й продемонстрував обручку на безіменному пальці.

Видання зазначає, що Гейтс й не намагався приховати обручку на руці. Хоча, зазначимо, що він й досі одружений, адже пара знаходиться у процесі розлучення.

Можливо, Гейтс вирішив носити обручку до останнього дня свого шлюбу з Меліндою.