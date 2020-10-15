В ночь с 14 на 15 октября состоялась одна из самых долгожданных церемоний музыкального мира – вручение премии Billboard Music Awards 2020.

Издания Cosmopolitan и TooFab собрали лучшие образы с красной дорожки.

Шоу проходило без зрителей. Ведущей мероприятия третий год подряд была Келли Кларксон.

Триумфаторами премии стали Билли Айлиш и Post Malone. Награды также получили Гарри Стайлс, Khalid, Bad Bunny и другие артисты.

Шер

Келли Кларксон

Doja Cat

Алиша Киз

Билли Айлиш

Сиа

Николь Ричи

En Vogue

Люк Комбс

Bad Bunny

Кейн Браун

Фото: TooFab

BTS

Lil Nas X

Lizzo

Деми Ловато

Джулия Майклз

Шейла И.

Джаррел Джером

Суэй Ли

Джейн Линч

Гарт Брукс

Джон Ледженд

Фото: Cosmopolitan