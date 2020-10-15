Издания Cosmopolitan и TooFab собрали лучшие образы с красной дорожки.
Шоу проходило без зрителей. Ведущей мероприятия третий год подряд была Келли Кларксон.
Триумфаторами премии стали Билли Айлиш и Post Malone. Награды также получили Гарри Стайлс, Khalid, Bad Bunny и другие артисты.
Шер
Келли Кларксон
Doja Cat
Алиша Киз
Билли Айлиш
Сиа
Николь Ричи
En Vogue
Люк Комбс
Bad Bunny
Кейн Браун
Фото: TooFab
BTS
Lil Nas X
Lizzo
Деми Ловато
Джулия Майклз
Шейла И.
Джаррел Джером
Суэй Ли
Джейн Линч
Гарт Брукс
Джон Ледженд
Фото: Cosmopolitan
- Ранее были объявлены победители премии Billboard Music Awards 2020.