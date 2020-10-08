Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
“Очень скучаю по выступлениям, поэтому 24 октября провожу трансляцию. И мне не терпится выступить снова”, – отметила Айлиш.
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miss doing shows so muuuuuch😭 soo I’m doing a livestream october 24th and i can’t wait to be performing agaaaain. get your tickets now!
По данным издания NME, цена билета составляет 30 долларов. Для тех, кто его приобретет, видеозапись прямого эфира будет доступна еще сутки.
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