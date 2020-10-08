Американская певица и автор песен Билли Айлиш анонсировала свой онлайн-концерт, который состоится в октябре.

Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

“Очень скучаю по выступлениям, поэтому 24 октября провожу трансляцию. И мне не терпится выступить снова”, – отметила Айлиш.

По данным издания NME, цена билета составляет 30 долларов. Для тех, кто его приобретет, видеозапись прямого эфира будет доступна еще сутки.