Билли Айлиш и Spotify запустили проект «Письмо в будущее»

Платформа A Letter to Your Future Self доступна по ссылке.

Дизайн сайта создан по мотивам анимационного клипа Айлиш на песню “My future”.

Пользователи могут написать самому себе письмо, в котором предлагается рассказать о своих мечтах и целях. После того, как письмо будет заполнено, следует выбрать дату, когда пользователь хочет его открыть.

После отправки письма на экране появится загадочное сообщение: “Увидимся через пару лет”.

Напомним, 31 июля Билли Айлиш выпустила анимационный клип на песню “My future”.

Клип, посвященный будущему, которого певица ждет с нетерпением, снят в жанре аниме. В видео нарисованная Билли гуляет под дождем в лесу. Там, куда она ступает, начинает оживать природа.

Над роликом работала команда из более чем десяти художников-аниматоров, а режиссером видео выступил Эндрю Онорато.