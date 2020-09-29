Билли Айлиш в начале 2021 года выпустит документальный фильм о себе

Об этом пишет Variety.
Режиссером ленты выступил Р. Дж. Катлер, известный по фильму “Сентябрьский номер“.
Отмечается, что хотя Айлиш всего 18 лет, над фильмом работали несколько лет. Съемки охватывали период создания альбома “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, а также тур певицы, который состоялся в октябре 2019 года.
Премьера ленты под названием “Билли Айлиш: Мир немного размыт“ состоится на Apple TV+.
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“BILLIE EILISH: THE WORLD’S A LITTLE BLURRY” – IN THEATERS AND ON APPLE TV+ IN FEBRUARY 2021
- Ранее 18-летняя американская певица Билли Айлиш снялась в яркой фотосессии для специального выпуска The New York Times Magazine.