Covid-19 Украина

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Билли Айлиш в начале 2021 года выпустит документальный фильм о себе

Американская певица Билли Айлиш готовит к выпуску документальный фильм, рассказывающий о ней. Он выйдет в феврале 2021 года.

Вторник, 29 сентября 2020, 12:29

Об этом пишет Variety.

Режиссером ленты выступил Р. Дж. Катлер, известный по фильму “Сентябрьский номер“.

Отмечается, что хотя Айлиш всего 18 лет, над фильмом работали несколько лет. Съемки охватывали период создания альбома “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, а также тур певицы, который состоялся в октябре 2019 года.

Премьера ленты под названием “Билли Айлиш: Мир немного размыт“ состоится на Apple TV+.

 

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“BILLIE EILISH: THE WORLD’S A LITTLE BLURRY” – IN THEATERS AND ON APPLE TV+ IN FEBRUARY 2021

Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

Теги: Apple TV, Біллі Айліш, фильм

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