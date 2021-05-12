Американська співачка та авторка пісень Біллі Айліш зізналася, що кілька тижнів носила "гелловінську перуку", перш ніж дебютувати з новим кольором волосся.

Про це вона розповіла в шоу зі Стівеном Колбертом, повідомляє журнал ETOnline.

Так, на запитання ведучого, чи була на Біллі перука під час минулих відвідин шоу, співачка сказала:

“Стів, тоді я була такою ж блондинкою, як і зараз. На мені була перука Біллі Айліш, так! У мене є фотографії, які я зробила прямо перед цим, з повністю світлим волоссям і в тому ж вбранні”.

Вона зазначила, що перехід від її темно-чорних пасм до блонду — це тривалий процес, який охоплює кілька “періодів обробки” з різними тонами.

“Я знала, що між етапами матиму шалений вигляд, і не хотіла цього. Але мені потрібно було діяти швидко, тож я буквально замовила перуку Біллі Айліш, зроблену для Гелловіну, на Amazon”, – розповіла Айліш.

Вона також додала: “Це було жахливо. Це була найнеповторніша річ, яку я коли-небудь бачила”.

4 квітня стало відомо, що Біллі Айліш змінила імідж – співачка висвітлила волосся.