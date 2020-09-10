Об этом сообщает NME.

“Надеюсь, мой вариант гавайской гитары вдохновит людей не только на игру, но и на написание музыки – любой может это сделать”, – сказала артистка.

По данным журнала, в инструмент будет встроен предусилитель, а корпус украсят фирменные символы Билли Айлиш – зеленые человечки с поднятым плечом.

Фото: Matty Vogel / Fender / Press

Певица рассказала, что укулеле был первым инструментом, на котором она научилась играть. Ей тогда было 6 лет.

Сейчас в своих композициях она тоже использует этот музыкальный инструмент. Например, в таких треках, как “Party Favor” и “8”.