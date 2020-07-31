Видео опубликовано на официальном YouTube-канале исполнительницы.

Клип, который посвящен будущему, которого певица ждет с нетерпением, снят в жанре аниме. В видео нарисованная Билли гуляет под дождем в лесу. Там, куда она ступает, начинает оживать природа.

Над роликом работала команда из более чем десяти художников-аниматоров, а режиссером видео выступил Эндрю Онорато.

“Это песня, которая действительно очень личная и особенная для меня. Когда мы писали эту песню, это было именно то место, где была моя голова – обнадеживающая, взволнованная и сумасшедшая степень саморефлексии и саморазвития”, — отметила Айлиш в комментарии изданию NME.