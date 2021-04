Біллі Айліш випустила новий сингл і назвала дату виходу другого альбому

Ще восени 2020 року Фіннеас О’Коннел, продюсер і старший брат співачки, повідомляв, що вони старанно працюють над її другим альбомом, який буде продовженням дебютного альбому When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, що здобув Ґреммі.

І тепер Айліш розповіла, що її другий альбом “Happier Than Ever” вийде 30 липня поточного року.

“Це найулюбленіша річ, яку я коли-небудь створювала. Я схвильована і знервована, хочу, щоб ви це почули”, — ділиться співачка.

Також зірка презентувала сингл “Your Power”, який увійде до нового альбому, і кліп на нього.

“Зараз виходять пісня та кліп “Your Power”. Це одна з улюблених пісень, яку я коли-небудь написала. Я почуваюся дуже вразливою, викладаючи це, бо я тримаю це надто близько біля серця. Це про безліч різних ситуацій, які ми всі вже бачили або переживали. Я сподіваюся, це може надихнути на зміни. Намагайся не зловживати владою”, — прокоментувала вона.