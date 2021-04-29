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Біллі Айліш випустила новий сингл і назвала дату виходу другого альбому

Лауреатка премії "Ґреммі", співачка Біллі Айліш випустила новий трек і кліп на нього. Ще й надто, вона розповіла, коли вийде її другий студійний альбом.

Четверг, 29 апреля 2021, 19:55

Фото: instagram/billieeilish

Відповідні дописи з’явилися на сторінках співачки в Instagram.

Ще восени 2020 року Фіннеас О’Коннел, продюсер і старший брат співачки, повідомляв, що вони старанно працюють над її другим альбомом, який буде продовженням дебютного альбому When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, що здобув Ґреммі.

І тепер Айліш розповіла, що її другий альбом “Happier Than Ever” вийде 30 липня поточного року.

“Це найулюбленіша річ, яку я коли-небудь створювала. Я схвильована і знервована, хочу, щоб ви це почули”, — ділиться співачка.

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Також зірка презентувала сингл “Your Power”, який увійде до нового альбому, і кліп на нього.

“Зараз виходять пісня та кліп “Your Power”. Це одна з улюблених пісень, яку я коли-небудь написала. Я почуваюся дуже вразливою, викладаючи це, бо я тримаю це надто близько біля серця. Це про безліч різних ситуацій, які ми всі вже бачили або переживали. Я сподіваюся, це може надихнути на зміни. Намагайся не зловживати владою”, — прокоментувала вона.

Теги: Біллі Айліш, Happier Than Ever, Біллі Айліш, видеоклип, новий альбом, сингл

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