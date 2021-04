Ролик опубліковано на її сторінках в Instagram та Twitter.

В короткому відео можна побачити, як співачка обертається в кріслі незвичної форми, посміхається та наспівує слова нового синглу.

Happier Than Ever pic.twitter.com/vaIbjfIvEb — billie eilish (@billieeilish) April 26, 2021

Наспівана в ролику пісня “Happier Than Ever” може стати наступним синглом після її довгоочікуваного другого альбому.

Ще восени 2020 року Фіннеас О’Коннел, продюсер і старший брат співачки, повідомляв, що вони старанно працюють над її другим альбомом, який буде продовженням дебютного альбому When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, що здобув Ґреммі.