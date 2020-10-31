Об этом сообщает The Washington Post.
Один из чиновников Белого дома предлагал разорвать рекламные контракты со знаменитостями, которые не поддерживают политику Трампа относительно противодействия пандемии коронавируса.
Речь идет о контрактах, которые предварительно обсуждали с 274 знаменитостями, но утвердили только с 10-ю. Стоимость контракта должна была составить 250 миллионов долларов.
В частности, не стали подписывать контракт с 18-летней исполнительницей Билли Айлиш. Ее исключили из общего списка потому, что она “разрушает страну и все, что важно для американских граждан”. К тому же, Айлиш не поддерживает политику президента США Дональда Трампа.
К примеру, ранее Билли призывала не голосовать за Дональда Трампа на президентских выборах.
Кроме Билли Айлиш, в “черном списке” также оказались певица Дженнифер Лопес и ее режиссер Джадд Апатоу. Певица ранее критиковала иммиграционную политику Трампа. Апатоу говорил о ом, что Трампу не хватает “интеллектуальных способностей, чтобы баллотироваться на пост президента”.
В конечном итоге администрация одобрила участие в программе таких знаменитостей: актера Денниса Куэйд; певица госпела Сиси Винанс; певца Марка Энтони; певца Шулема Леммера; кантри-певцов Билли Рэя Сайруса, Миранду Ламберт и Гарта Брукса; бывшего баскетболиста Дуэйна Уэйда; и певца Энрике Иглесиаса.
- В мае 18-летняя певица Билли Айлиш опубликовала короткометражный фильм, в котором разделась в знак протеста против дискриминации людей, основанной на том, как выглядит их тело.
- В августе певица Билли Айлиш и музыкальный стриминговый сервис Spotify запустили проект под названием “Письмо в будущее”.
- Билли Айлиш готовит к выпуску документальный фильм, рассказывающий о ней. Он выйдет в феврале 2021 года.