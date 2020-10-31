Американскую исполнительницу Билли Айлиш внесли в некий "черный список" из-за ее негативного отношения к президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает The Washington Post.

Один из чиновников Белого дома предлагал разорвать рекламные контракты со знаменитостями, которые не поддерживают политику Трампа относительно противодействия пандемии коронавируса.

Речь идет о контрактах, которые предварительно обсуждали с 274 знаменитостями, но утвердили только с 10-ю. Стоимость контракта должна была составить 250 миллионов долларов.

В частности, не стали подписывать контракт с 18-летней исполнительницей Билли Айлиш. Ее исключили из общего списка потому, что она “разрушает страну и все, что важно для американских граждан”. К тому же, Айлиш не поддерживает политику президента США Дональда Трампа.

К примеру, ранее Билли призывала не голосовать за Дональда Трампа на президентских выборах.

Кроме Билли Айлиш, в “черном списке” также оказались певица Дженнифер Лопес и ее режиссер Джадд Апатоу. Певица ранее критиковала иммиграционную политику Трампа. Апатоу говорил о ом, что Трампу не хватает “интеллектуальных способностей, чтобы баллотироваться на пост президента”.

В конечном итоге администрация одобрила участие в программе таких знаменитостей: актера Денниса Куэйд; певица госпела Сиси Винанс; певца Марка Энтони; певца Шулема Леммера; кантри-певцов Билли Рэя Сайруса, Миранду Ламберт и Гарта Брукса; бывшего баскетболиста Дуэйна Уэйда; и певца Энрике Иглесиаса.