18-летняя певица Билли Айлиш опубликовала короткометражный фильм, в котором разделась в знак протеста против дискриминации людей, основанной на том, как выглядит их тело.

Ролик опубликован на официальном Youtube-канале певицы.

Как сообщалось ранее, во время мартовского концерта Айлиш в Майями на экран было выведено видео, на котором певица снимает топ и погружается в черную воду.

Этот видеоряд был дополнен речью, в которой Айлиш говорит о проблеме бодишейминга (дискриминации людей, основанной на том, как они выглядят и насколько соответствуют общепринятым “стандартам красоты”) на своем собственном примере.

Теперь, спустя 2,5 месяца, певица опубликовала полную версию этого видео. Короткометражный фильм получил название “Не моя ответственность”.

#Буквы приводят полный перевод обращения певицы:

Вы действительно знаете меня? У вас есть мнение о моем мнении, о моей музыке, о моей одежде, о моем теле. Некоторые люди ненавидят то, что я ношу, некоторые хвалят это. Некоторые люди используют это, чтобы пристыдить других, некоторые люди используют это, чтобы пристыдить меня. Я чувствую, что вы смотрите… Всегда. Ничто из того, что я делаю, не остается незамеченным. Хотя я чувствую ваши взгляды, ваше неодобрение или вздохи облегчения, если бы я жила ими, я бы никогда не смогла пошевелиться. Хотите, чтобы я была меньше? Слабее? Мягче? Выше? Вы хотите, чтобы я молчала? Мои плечи провоцируют вас ? Или моя грудь? Я — это мой живот? Мои бедра? Тело, с которым я родилась? Мое тело вам не нравится? Если я ношу то, что удобно, — я не женщина. Если я раздеваюсь — я шл*ха. Хотя вы никогда не видели мое тело, вы все равно осуждаете его и осуждаете меня за него. Почему? Вы делаете выводы о людях из-за их размера одежды. Вы решаете за других людей. Вы решаете, чего они стоят. Если я надену больше одежды или меньше, кто будет решать, что это говорит обо мне? Моя ценность определяется тем, как вы меня воспринимаете? Или ваше мнение — не моя ответственность?