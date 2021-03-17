Фото в образе блондинки певица опубликовала в Instagram.

Перед тем как показать новую прическу, певица предложила подписчикам угадать, какого цвета теперь ее волосы.

Но уже все известно.

Билли остригла челку и перекрасилась в блондинку.

“Ущипните меня”, – написала 19-летняя знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)



До этого Айлиш красила волосы в июле 2019 года. Тогда она появлялась на публике с черными волосами.