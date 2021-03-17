Фото в образе блондинки певица опубликовала в Instagram.
Перед тем как показать новую прическу, певица предложила подписчикам угадать, какого цвета теперь ее волосы.
Но уже все известно.
Билли остригла челку и перекрасилась в блондинку.
“Ущипните меня”, – написала 19-летняя знаменитость.
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До этого Айлиш красила волосы в июле 2019 года. Тогда она появлялась на публике с черными волосами.
- Ранее сообщалось, что американскую исполнительницу Билли Айлиш внесли в некий “черный список” из-за ее негативного отношения к президенту США Дональду Трампу.