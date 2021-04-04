Об этом сообщает издание ETonline.
Фотографию, на которой обладательница музыкальной премии “Грэмми” показывает новый цвет волос, она опубликовала в Instagram еще 17 марта.
“Ущипните меня”, — написала она.
Фотографию лайкнули более 22 млн раз.
Оказывается ее черно-зеленые волосы на самом деле были париком – в TikTok певица опубликовала видео, на котором слегка дергает за свои зелено-черные волосы, чтобы, по-видимому, показать, что это был парик.
А в пятницу Айлиш продемонстрировала свою недавнюю слегка лохматую стрижку.
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Видео собрало более 21,7 млн просмотров.
- Ранее сообщалось, что американскую исполнительницу Билли Айлиш внесли в некий “черный список” из-за ее негативного отношения к президенту США Дональду Трампу.