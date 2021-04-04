Об этом сообщает издание ETonline.

Фотографию, на которой обладательница музыкальной премии “Грэмми” показывает новый цвет волос, она опубликовала в Instagram еще 17 марта.

“Ущипните меня”, — написала она.

Фотографию лайкнули более 22 млн раз.

Оказывается ее черно-зеленые волосы на самом деле были париком – в TikTok певица опубликовала видео, на котором слегка дергает за свои зелено-черные волосы, чтобы, по-видимому, показать, что это был парик.

А в пятницу Айлиш продемонстрировала свою недавнюю слегка лохматую стрижку.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений BILLIE EILISH (@billieeilish)

Видео собрало более 21,7 млн просмотров.