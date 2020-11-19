Об этом пишет Deadline.
Дебютом Портера станет подростковая драма “Что, если? “, которую поставит студия Orion Pictures по сценарию Альваро Гарсии Лекуона. Продюсерами фильма выступят Кристин Вашон, Дэвид Инохоса, Эндрю Лорен и Дэвис Гуггенхайм.
Сюжет ленты развернется вокруг ученика старшей школы по имени Кхал, который рассказывает в социальных сетях о своих чувствах к трансгендерной девочке Келсе и вскоре начинает встречаться с ней.
“Мы очень рады работать с Билли Портером над его полнометражным режиссерским дебютом и гордимся тем, что он, Альваро и продюсерская команда этого фильма доверили нам свое видение этой прекрасной современной истории любви”, – отметила президент Orion Pictures Алана Майо.
Сам Портер заявил, что “очень рад быть частью нового пространства в Голливуде”.
- Ранее сообщалось, что бал Met Gala, запланированный в этом году на 4 мая, был перенесен из-за пандемии коронавируса, поэтому организаторы решили запустить вместо него челлендж в соцсетях. Билли Портер и журнал Vogue призвали пользователей воспроизвести любой образ с предыдущих выходов на красную дорожку бала и опубликовать фото под тегом #MetGalaChallenge.