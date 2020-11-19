Американский актер и певец Билли Портер снимет свой первый фильм в качестве режиссера.

Об этом пишет Deadline.

Дебютом Портера станет подростковая драма “Что, если? “, которую поставит студия Orion Pictures по сценарию Альваро Гарсии Лекуона. Продюсерами фильма выступят Кристин Вашон, Дэвид Инохоса, Эндрю Лорен и Дэвис Гуггенхайм.

Сюжет ленты развернется вокруг ученика старшей школы по имени Кхал, который рассказывает в социальных сетях о своих чувствах к трансгендерной девочке Келсе и вскоре начинает встречаться с ней.

“Мы очень рады работать с Билли Портером над его полнометражным режиссерским дебютом и гордимся тем, что он, Альваро и продюсерская команда этого фильма доверили нам свое видение этой прекрасной современной истории любви”, – отметила президент Orion Pictures Алана Майо.

Сам Портер заявил, что “очень рад быть частью нового пространства в Голливуде”.