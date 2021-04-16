Про це повідомляє місцеве видання Kurjer.Info
Зазначається, що у той день загорілася заплава річки Случ. Хоча на місці подій працювали пожежники, вогонь не відразу вдалося приборкати. Дим було видно з будь-якої точки міста та навіть його околиць.
Поки пожежники гасили полум’я, рибалки на березі річки спокійно ловили рибу. Вони почали йти тільки тоді, коли вогонь був на відстані кількох метрів від них.
- Раніше у місті Краків (Польща) люди викликали службу добробуту тварин, щоб допомогти “невідомому звіру” спуститися з дерева. Однак тварина виявилася круасаном.