Про це сповістили на сайті фонду.

Так, Archewell оголосив про багаторічне глобальне партнерство з Procter&Gamble.

“Засноване на спільних цінностях, це партнерство спрямоване на те, щоб робити більше (і разом робити краще) для громад, для рівності, для нашого глобального колективного добробуту — по одному акту співчуття за раз”, — йдеться в повідомленні.

Співробітництво буде зосереджено на питаннях інклюзивності, гендерної рівності, допомоги тим, хто не має домівки, підтримці вакцинації проти коронавірусу та спорту тощо.

В Archewell наголошують, що питання гендерної рівності буде для них пріорітетним.

“Грунтуючись на роботі Archewell Foundation з такими організаціями, як Girls Inc. і Національний жіночий правовий центр, це партнерство підвищить гучність голосу дівчаток-підлітків, щоб їхня точка зору і життєвий досвід були почуті за столами, за якими ухвалюються рішення. Розширюючи співробітництво P&G з Promundo (бразильська неурядова організація, спрямована на боротьбу з проявами токсичної поведінки чоловіків — ред.) ми разом акцентуємо на важливості залучення чоловіків і хлопчиків до боротьби за гендерну рівність”, — зазначають в фонді.

Що відомо про P&G?

Історія корпорації сповнена різноманітних скандалів, пов’язаних з сексизмом, жорстоким поводженням з тваринами, неконкурентною поведінкою тощо.

На сьогодні корпорація володіє десятками відомих брендів, що виготовляють товари для гігієни (Always, Tampax тощо), догляду за шкірою, волоссям, ротовою порожниною (Pantene, Oral-B, Old Spice, Olay тощо), прибирання та прання (Fairy, Ariel, Tide тощо), брендом Pampers та багатьма іншими. Щорічний дохід корпорації — понад 70 млрд доларів.

Компанія не завжди веде чесну гру. До прикладу, спільно з одним зі своїх основних конкурентів — компанією Unilever — P&G була оштрафована Європейською комісією на 211,2 мільйона євро у 2011 році. Причина — створення картелю з фіксування цін на пральні порошки в Європі.

До того ж P&G співпрацює з постачальниками, яких викривали на використанні дитячої праці та примусової праці. Зокрема, корпорація співпрацювала з постачальником пальмової олії Wilmar International, яку Amnesty International у звіті за 2016 рік викрила на використанні праці 8-14 річних дітей.

Зоозахисники теж критикують корпорацію, оскільки вона не відмовилася від тестування на тваринах. На сайті корпорація розповідає про те, як фінансує розробку методів тестування без використання тварин, зазначає, що уникає тестування на тваринах, але не в тих випадках коли до цього примушує законодавство. А до цього примушує, до прикладу, законодавство Китаю — країни, яка є світовим лідером за кількістю населення. Серед продуктів P&G є веганські позиції, але супротивники тестування на тваринах все одно не радять купувати товари корпорації.

Відома корпорація і суперечливими рекламники кампаніями своїх брендів. Зокрема, увагу привернула реклама бренду Gillette, нібито спрямована на боротьбу з негативною поведінкою чоловіків. Вона розпалила сексистський скандал.

До того ж співвідношення між заробітною платою генерального директора та звичайного працівника в корпорації, за даними Bloomberg, сьогодні становить 333 до 1. І P&G з роками збільшує цей розрив. У 2019 році він становив 309 до 1.

Водночас за деякими напрямами компанія робить рішучі кроки до рівності. Зокрема, у 2019 році у раді директорів чоловіків було вдвоє більше, ніж жінок, а зараз — порівну, 6 жінок і 6 чоловіків.