Об этом сообщают #Буквы.

Как известно, первый фильм “Блондинка в законе” вышел на экраны в 2000 году. Лента была создана на основе одноименного романа Аманды Браун и рассказывала о жизни молодой девушки Эль Вудс (роль исполнила Риз Уизерспун), которая вслед за несчастной любовью отправилась учиться в Гарвард.

В 2003 году вышел фильм “Блондинка в законе 2: Красное, белое и блондинка”, в котором главная героиня предстала как преуспевающий юрист в крупной компании.

По информации издания The Hollywood Reporter, еще в 2018 году Metro-Goldwyn-Mayer начали переговоры с Риз Уизерспун касательно ее участия в съемках третьей части фильма. Актриса дала свое согласие, однако съемочный процесс по неизвестным причинам так и не был запущен.

Теперь стало известно, что 44-летняя актриса все же вернется на экраны в роли Эль Вудс. Сообщением об этом актриса поделилась в соцсетях.

“Замечательные новости! Некоторые вещи просто предназначены для того, чтобы происходить здесь и сейчас. Я так взволнована!”, — прокомментировала она.

Также радостной новостью поделилась сценаристка нового фильма Минди Каллинг.

“Я так взволнована тем, что я воссоединилась с моими друзьями Риз Уизерспун и Дэном Гором, чтобы работать над этим фильмом”, — написала Каллинг в своем Instagram.

О чем будет новый фильм и когда он выйдет на экраны на данный момент неизвестно.