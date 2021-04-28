Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

Альбом вийде 4 липня, в День незалежності США.

Зазначимо, що це буде восьмий студійний альбом співачки після березневого “Chemtrails Over the Country Club”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lana Del Rey (@lanadelrey)

Дель Рей раніше говорила, що 1 червня випустить альбом під назвою “Rock Candy Sweet”. Оголошення було зроблено через кілька днів після того, як вона випустила “Chemtrails Over the Country Club” 19 березня.

Додамо, що “Chemtrails Over The Country Club” став одним з найбільш продаваних вінілових альбомів 2021 року у Великобританії. Він був проданий у кількості понад 17 300 копій, 16 700 з яких були куплені за перший тиждень.