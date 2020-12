Об этом пишет Bloomberg.

Universal не раскрыла цену сделки, хотя, по словам людей, знакомых с ситуацией, песни Дилана стоят более 200 миллионов долларов.

Коллекция включает 600 работ: от песен начала 60-х – например, “Blowin’ in the Wind” и “The Times They Are a-Changin’”, до альбома “Rough and Rowdy Ways”, который вышел в этом году.

Ценность песен и записей резко возросла в последние годы благодаря стримингу, который после глубокого спада послужил толчком к расширению музыкальной индустрии.

“Без преувеличения можно сказать, что его творчество вызвало любовь и восхищение миллиардов людей во всем мире. Я не сомневаюсь, что через десятилетия, даже столетия тексты и музыку Боба Дилана будут по-прежнему петь, играть и почитать повсюду”, – говорится в заявлении генерального директора Universal Люсьена Грейнджа.

Права на песни, представленные музыкальными издателями, обычно не приносят столько же дохода, как студийные записи, но это более стабильный заработок. Песни можно продавать для радиоспектаклей, рекламы и фильмов.

В 2004 году Rolling Stone включил 15 композиций Боба Дилана в список величайших песен всех времен. На первом месте оказался хит “Like a Rolling Stone”. До этого такой успех был только у The Beatles.