Британська телерадіокомпанія BBC склала дуже довгий і вичерпний список фактів про музиканта і поета.

Цікаві факти про Ділана:

1. Боб Ділан – це не його ім’я при народженні. Справжнє ім’я Роберт Аллен Циммерман.

2. Він продав більше 125 мільйонів альбомів по всьому світу.

3. Незважаючи на його успіх і культурний вплив, у Ділана ніколи не було синглу №1 у Великій Британії або США. Для порівняння, Mr Blobby, Crazy Frog і Las Ketchup очолюють чарти.

4. Опитування музикантів, письменників і вчених, проведене до 70-річчя Ділана, показало, що його найкраща пісня “Like a Rolling Stone” 1965 року. “Після цієї пісні я не був зацікавлений в написанні роману або п’єси. Я знав, що хочу писати пісні, тому що це було абсолютно нове для мене”, – сказав Ділан.

5. Брюс Спрінгстін, гітарист, композитор, автор текстів, сказав, що трек звучав так, наче “хтось штовхнув двері у ваш розум”.

6. Коли Ділана запитали, про що були його пісні, в інтерв’ю журналу Playboy в 1966 році Ділан пожартував: “Деякі тривають близько чотирьох хвилин, деякі – п’ять, а деякі, хочете вірте, хочете ні, деякі близько 11 або 12”. ( “Some are about four minutes, some are about five, and some, believe it or not, are about eleven or twelve.”)

7. На подив багатьох Ділан не виступав на фестивалі Вудсток 1969 року. Ділан в той час проживав у Вудстоку (фестиваль проходив приблизно в 40 милях від його місця проживання), але Ділану зробили більш вигідну пропозицію – він отримав 35 000 фунтів стерлінгів, щоб виступити на фестивалі на острові Уайт під з The Beatles.

8. До речі про “Чудової четвірці” … Ділан був першим, хто познайомив групу з марихуаною, як недавно розповів сер Пол Маккартні.

9. Багато з його пісень більш знайомі широкій публіці як кавер-версії. Наприклад, версія Адель Make You Feel My Love, “Mr Tambourine Man” від The ​​Byrds і “All Along The Watchtower” Джимі Хендрікса. “Він грав [мої пісні] так, як я б їх грав на його місці”, – сказав Ділан про покійного гітариста. Сам Ділан записав кавери на мелодії Френка Сінатри і Пола Саймона.

10. Житель Малібу Ділан володіє 17 будинками по всьому світу. Один з них, як повідомляється, знаходиться в Шотландському нагір’я.

11. Боб Ділан отримав 10 премій “Греммі”, в тому числі три за свій альбом 1997 року Time Out of Mind.

12. Він народився в єврейській родині в Дулут, штат Міннесота, до переїзду на північ штату в Хіббінг.

13. Боб Ділан ріс на музиці кантрі-співака Хенка Вільямса, блюзменів Мадді Уотерса і Джона Лі Хукера, а також короля рок-н-ролу Елвіса Преслі.

14. Ділан бачив живий виступ піонера рок-н-ролу Бадді Холлі всього за кілька днів до того, як той загинув в авіакатастрофі.

15. У юності Ділан грав на піаніно та гітарі в літніх таборах / шкільних групах. Їх назви: The Jokers, The Shadow Blasters, The Golden Chords і The Rock Boppers.

16. У своїй шкільного зошита він написав, що його прагнення було “приєднатися до Літтл Річарда” (американський піаніст і співак, який стояв біля витоків рок-н-ролу та вважав сам себе “архітектором” цього стилю).

17. Після закінчення середньої школи Ділан працював водієм в ресторані “Фарго”. Але Боб Ділан хотів би бути солдатом. У своїх мемуарах 2004 він писав, що завжди уявляв себе “вмираючим в який-небудь героїчну битву, а не в ліжку”.

18. Після переїзду в Міннеаполіс, щоб вчитися, він звернув свою увагу на народну музику, змінивши електрогітару на акустичну, на якій він грав в кафе в богемному районі Дінкітаун.

19. Він був повністю зачарований американськими фолк-співаками, такими як Одетта і Вуді Гатрі, яких він пізніше відвідував в психіатричній лікарні в Нью-Джерсі і грав для них свої власні пісні.

20. Song to Woody — одна із двох авторських пісень із дебютного альбому Боба Ділана.

21. Гатрі запропонував Ділану свої невикористані тексти, але його маленький син Арло не зміг їх знайти, коли Ділан прийшов за ними. Майже 40 років по тому тексти пісень поклали на музику співак з Ессекса Біллі Брегг і чиказька група Wilco.

22. У своїй книзі Ділан розповів, що найбільший вплив на його написання пісень зробила пісня “Pirate Jenny” з п’єси Брехта / Вайля “The Threepenny Opera”.

23. Деякий час Ділан виступав під ім’ям Елстон Ганн. Пізніше він зупинився на своєму тепер відомому прізвисько.

24. Ділан кинув університет. Він так і не отримав ступінь гуманітарних наук в Університеті Міннесоти.

25. Він читав твори французьких поетів-символістів, таких як Артур Рембо, і американських авторів, таких як Джек Керуак.

26. Він переїхав в Нью-Йорк в 1961 році, щоб здійснити свою мрію стати музичною зіркою.

27. Він регулярно виступав в закладах Грінвіч-Віллідж, таких як Cafe Wha? і The Gaslight Cafe, де виконавці в кінці кожного виступу передавали в зал кошик і сподівалися, що їм заплатять.

28. Після дев’яти місяців у Нью-Йорку він уклав угоду з Colombia Records.

29. Його перша поїздка за кордон включала восьмитижневої перебування в Лондоні взимку 1962/63 року, де він вивчив традиційні англійські народні пісні, такі як Scarborough Fair, і записав платівку під псевдонімом Billy Boy.

30. На початку своєї кар’єри він придумував казки про своє минуле, розповідаючи журналістам і радіоведучим, що він сирота з Нью-Мексико і що він зазвичай подорожував з карнавальними артистами.

31. Його однойменний дебютний альбом складався в основному з каверів на традиційні фолк і блюз пісні, такі як The House of the Rising Sun.

32. На обкладинці його альбому The Freewheelin ‘Bob Dylan сфотографована його тодішня дівчина Сьюз Ротоло. Вважається, що виконання пісні Do not Think Twice, It’s Alright поклало край стосункам пари.

33. “Blowin’in the Wind”, перша композиція в альбомі, стала піснею, яка зробила Ділана знаменитим.

34. Пісня схожа на мелодію афроамериканської духовної пісні No More Auction Block.

35. Ділан виконав номер поруч з доктором Мартіном Лютером Кінгом-молодшим на марші в Вашингтоні в 1963 році, ставши голосом цілого покоління – ярлик, який він завжди відкидав.

36. Він сказав, що знаменита промова доктора Кінга “У мене є мрія” в той день справила на нього “глибоке враження”.

37. На фольклорному фестивалі в Ньюпорті в 1965 році Ділан шокував шанувальників і музичний світ тим, що зіграв рок на електрогітарі.

38. Протягом наступного року або близько того в турне по світу Ділана і його групу The Hawks регулярно освистували, коли вони “перейшли на електрику”, в тому числі в лондонському Royal Albert Hall. Один з гостей в Манчестері навіть назвав його “Іудою”.

39. У наступну за цим період – з його трилогією з більш абстрактних і сюрреалістичних альбомів блюзового фолк-року, Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited і Blonde on Blonde – Ділан перетворив поп-музику в форму мистецтва. Так висловився Шон Летем, директор Інституту досліджень Боба Ділана в Університеті Талса.

40. Ділан таємно одружився з моделлю Сарі Лоундс в 1965 році, у них народилося четверо дітей. Також він удочерив її дочку від попереднього шлюбу.

41. Деякий час вони жили в знаменитому готелі Chelsea в Нью-Йорку.

42. Один з їхніх синів, Якоб, став фронтменом групи 1990-х років The Wallflowers.

43. Ділан був постійним гостем арт-студії Енді Воргола “Фабрика”.

44. Він був поранений в загадкової аварії на мотоциклі в липні 1966 року.

45. Потім співак припинив гастролювати і став трохи відлюдником протягом більшої частини решти 60-х років, живучи в Вудстоку, на півночі штату Нью-Йорк.

46. ​​Протягом цього періоду Ділан навчився малювати, читав Біблію і проводити джем-сесії зі своїми товаришами по групі 1966 року народження, які стали відомі як The Band.

47. Зоряний фінальний концерт групи, в якому брав участь Ділан, пізніше став предметом документального фільму Мартіна Скорсезе під назвою “Останній вальс”.

48. Шанувальники увірвалися в жільще Ділана, і врешті-решт він повернувся в Грінвіч-Віллідж, де його так само переслідували так звані діланологі – глузливий термін для самозваного експерта, який рився в сміттєвих баках сім’ї Ділана.

49. Зірка рідко читав контракти, які він підписав на ранньому етапі, і в результаті він і його давній менеджер Альберт Гроссман в кінцевому підсумку подали один на одного в суд в 1980-х.

50. Ділан написав Wanted Man з Джонні Кешем. Кеш дебютував з треком наживо у в’язниці Сан-Квентін в 1969 році.

51. Альбом 1975 року Blood on the Tracks торкнувся теми розлуки Боба Ділана з Сарою.

52. Ділан сказав, що йому було потрібно “десять років, щоб жити і два роки, щоб написати” перший трек з цього альбому “Tangled Up in Blue”.

53. Ділан повернувся до концертної діяльності в 1974 році, граючи на аренах з The Band – це одне з перших великих турів в своєму роді.

54. У наступному році він зібрав групу артистів, в тому числі поета Аллена Гінзберга, співаків Джоан Баез, Джоні Мітчелл, Джека Елліотта Рембліна і скрипачку Скарлет Рівера – для циркового туру по США під назвою The Rolling Thunder Revue. Фіналом першого етапу туру став благодійний концерт для ув’язненого боксера Рубена Картера – героя пісні Ділана The Hurricane.

55. Іноді під час унікального туру Ділан фарбував особа в білий колір і носив маску.

56. Співачка Баез заявила, що текст її пісні “Diamonds and Rust” оповідає про її стосунки з Діланом.

57. Боб Ділан почав переосмислювати свої пісні, переробляючи темпи і стилі, щоб вони стали майже невпізнанними.

58. У 1978 році Ділан випустив натхненний кубізмом фільм, який він написав і зняв під час туру The Rolling Thunder Revue, під назвою Renaldo and Clara. У майже чотиригодинному повнометражному фільмі знялися його (тоді вже колишня) дружина Сара і Баез. Фільм був провальним в прокаті.

59. У Ділана був період християнського одкровення в кінці 1970-х після його розлучення. Він хрестився і випустив кілька альбомів, що містять сучасні євангельські пісні, такі як “Gotta Serve Somebody”.

Однак, говорячи про свою віру в 1997 році, музикант сказав Newsweek: “Я знаходжу релігійність і філософію в музиці, я не знаходжу їх більше ніде”.

60. Ділан зіграв досить версію “Blowin ‘In the Wind” на всесвітньому благодійному заході Live Aid в 1985 році за підтримки гітаристів Rolling Stones Кейта Річардса і Ронні Вуда на стадіоні JFK в Філадельфії.

61. Його пісня Blind Willie McTell, присвячена покійному блюзмену, була випущена в 1991 році, як не дивно, через вісім років після її запису.

62. Ділан одружився зі співачкою Керолайн Денніс в 1986 році, і у них народилася дочка. Розлучилася пара в 1992 році.

63. У 1988 році він сформував супергрупу “The Traveling Wilburys” зі своїми знаменитими друзями Джорджем Харрісоном, Томом Петті, Роєм Орбісоном і Джеффом Лінном.

64. У тому ж році він був введений в Зал слави рок-н-ролу.

65. Його альбом “Love and Theft” був випущений 11 вересня 2001 року – в той же день, коли сталася атака літака на Нью-Йорк.

66. На початку того ж року Ділан отримав “Оскар” і “Золотий глобус” за свій трек “Things Have Changed” з фільму Майкла Дугласа “Вундеркінди”.

67. З 2006 по 2009 рік у нього було власне щотижневе годинне супутникове радіо-шоу Theme Time Radio Hour.

68. Ім’я Ділана з’являється на стіні Оперного театру Блекпула, поруч з іншими артистами, які там виступали, такими як коміки Little and Large і Рой Чаббі Браун.

69. Він фанат хіп-хопу. Ділан захоплювався Ice-T, Public Enemy, NWA і Run-DMC.

70. Деякі критики стверджували, що в книзі “Chronicles: Volume One”, яка стала бестселером, Ділан, скопіював певні уривки з Марселя Пруста, Марка Твена, журналу Time і навіть путівника по Новому Орлеану.

71. Натхненний Діланом фільм 2007 року “Мене там немає” став останнім фільмом Хіта Леджера, випущеним за життя актора.

72. Фреска Dylan шириною 160 футів бразильського вуличного художника Едуардо Кобра (на фото нижче) була представлена в центрі Міннеаполіса в 2015 році.

73. Ділан був нагороджений медаллю свободи США в 2012 році.

74. У 2016 році Боб Ділан був удостоєний Нобелівської премії, хоча відмовився її отримувати. Необхідну за регламентом лекцію співак не провів особисто, однак він обіцяв надіслати відеозапис з монологом. У грудні Ділан надіслав на церемонію нагородження одне відеозвернення, в якому заявив, що нагорода – велика честь для нього.

75. The Never Ending Tour – популярна назва нескінченного гастрольного туру Боба Ділана, який розпочався 7 червня 1988 р.

76. Минулого року світ побачила його нова пісня за останні вісім років.Пісня складалася з 17-хвилинних роздумів про 1960-ті і вбивство Джона Кеннеді. Його епопея 1966 року “Сумна леді з низин” має тривалість 11 хвилин.

77. У грудні він продав права на весь свій каталог пісень Universal Music Group (UMG). Сума не оголошується. Газета New York Times написала, що угода може коштувати більше 300 мільйонів доларів.

78. Ділан захоплювався живописом і був художником-візуалом протягом десятиліть, і його роботи в даний час виставлені і виставлені на продаж в галереї Castle Fine Art в Манчестері.

79. Минулого тижня з’ясувалося, що Ділан погодився стати почесним покровителем Фонду Боба Вілліса – нової благодійної організації в пам’ять про покійного гравця в крикет з Англії. “Боб Уїлліс був великим спортсменом, який пішов занадто рано. Я щасливий допомогти зберегти його вогонь і зробити його живим”, – сказав Ділан. Вілліс одного разу сказав кореспонденту BBC, що в молодості він змінив своє друге ім’я на Ділан в честь свого улюбленого музиканта.

80. Центр Боба Ділана в Талсі, Оклахома – музей, присвячений артефактів з його величезного архіву – відкриється для публіки в травні наступного року.