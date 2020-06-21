Павел Павлик, сын украинского певца Виктора Павлика, который почти два года борется с саркомой (раком) позвонков, рассказал о своем лечении и об ухудшении состояния здоровья.

Павел Павлик опубликовал пост в Facebook.

По словам 21-летнего парня, за это время он перенес 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии, но болезнь так и не отступила.

“Каждый раз, проверяя каждые несколько месяцев свой организм с помощью МРТ и КТ, я верил что эта зараза умрет от постоянного лечения химикатами, которые повреждают кроме больных клеток еще и здоровые, и оставит мой организм в покое. Однако этого так и не произошло…” – написал Павел.

Он рассказал, что месяц назад левая рука начала постоянно болеть в локте, день и ночь, а пальцы этой руки начали ослабевать.

“Три недели назад мне пришлось вернутся к передвижению с помощью костыля, с которым я ходил некоторое время после операции. Две недели назад я уже не мог передвигаться не держась за стену или мебель. А неделю назад, в очередной раз проверив организм с помощью КТ и МРТ, я начал терять и без того слабую надежду в моей голове”, – рассказал Павел Павлик.

Сейчас парень передвигается в коляске.

“Я закончил свое лечение химиопрепаратами, но не потому что оно больше не нужно, а потому что оно более бессмысленно. Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит мне осталось только продержаться в живых сколько смогу”, – написал Павлик.

Он отметил, что к сложившейся ситуации относится спокойно – без страха и эмоций.

“Я гораздо больше переживаю за тех, кто меня окружает и заботится обо мне: родителей и близких друзей, ведь без их помощи я вообще не справлюсь даже с простейшими моими потребностями”, – отметил парень.