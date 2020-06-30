Исландская певица Бьорк анонсировала живые концерты на 2020 год. Она стала одной из первых звезд мирового уровня, которая назначила оффлайн-выступления.

Об этом пишет Rolling Stone.

Акустические выступления пройдут 9, 15 и 23 августа в Harpa Hall в Рейкьявике. Билеты на мероприятия поступят в продажу 2 июля. Вырученные средства будут направлены женским благотворительным организациям как в Исландии, так и во всем мире.

“Я чувствую, что мы переживаем чрезвычайные события — они ужасны, но вместе с тем дают возможность для настоящих изменений. От нас требуется, чтобы мы наконец искоренили расизм, поняли, что жизни важнее прибыли, посмотрели внутрь себя и разобрались с нашими тайными предрассудками и привилегиями”, – отметила Бьорк.

СПРАВКА. Бьорк Гудмундсдоттир — исландская певица, актриса, музыкант, композитор и автор песен, лауреат множества премий.

Мировую известность получила как вокалистка альтернативной рок-группы “The Sugarcubes”, чей сингл “Birthday” в 1987 году стал хитом в Великобритании и США, а также полюбился музыкальным критикам. Сольную карьеру Бьорк начала в 1993 году: ее альбом “Debut” имел в основе электронную танцевальную музыку, хаус, джаз и трип-хоп. По общему признанию, это один из первых альбомов по внедрению альтернативной электронной музыки в мейнстрим.

Бьорк разработала свой собственный эклектичный музыкальный стиль, который включает в себя аспекты электроники, классики, авангардной музыки, альтернативной танцевальной музыки, рока и джаза.