Об этом пишет издание Hypebeast.

Дом моды, которым в настоящее время руководит креативный директор Даниэль Ли, пока не сделал заявления о причине такого решения.

Издание Business of Fashion справедливо отмечает растущую зависимость моды от социальных сетей как маркетингового инструмента и прямого канала связи с покупателями, особенно в разгар пандемии COVID-19. За последний год многие модные бренды адаптировали и расширили свои стратегии в социальных сетях, включая даже такие быстроразвивающиеся платформы, как TikTok.

Но маркетинг в социальных сетях не лишен недостатков.

В 2019 году планировалось, что бренды потратят 8,5 миллиона долларов только на маркетинг при помощи инфлюенсеров, но в отчете того же года эксперты компании CHEQ и Балтиморского университета посчитали, в какую сумму брендам обходятся фейковые инфлюенсеры, а это 1 млрд долларов. В этом же отчете сообщалось, что бренды в 2020 году бренды потратят на рекламу в соцсетях около 10 миллиардов долларов.

В 2020 году также повысился акцент на вопросах конфиденциальности, связанных с использованием платформами социальных сетей личной информации. В декабре Федеральная торговая комиссия США потребовала от девяти компаний, в том числе TikTok ByteDance, Facebook, Snapchat и Twitter, объяснить, как они отслеживают, собирают и используют данные пользователей.

Bottega Veneta является первым модным брендом, который избавился от своего присутствия в социальных сетях. И это всего через несколько недель после того, как он представил свою коллекцию “Весна-Лето” в цифровом формате.

Примечательно, что у самого Даниэля Ли никогда не было аккаунта в Instagram, и дизайнер несколько раз давал понять, что это не для него.

В интервью Vogue в 2018 году Ли рассказал о своей задаче поддерживать актуальность Bottega Veneta среди более молодой аудитории, его двойственное отношение к социальным сетям было трудно не заметить.

“Я просто думаю, что мир меняется очень быстро. Очевидно, я из совсем другого поколения. Я миллениал. Для меня это не чужая территория. Я вырос в Интернете. Я знаю социальные сети; В некоторых отношениях мне это нравится, в других – нет. Это часть современной культуры”, – сказал Даниэль Ли.