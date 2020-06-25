Брат герцогини Кембриджской Кейт - Джеймс Миддлтон основал в честь своего спаниеля Эллы компанию по производству корма.

Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Джеймс рассказал, что он пережил клиническую депрессию, из-за которой лишился работы.

Он признался, что полностью потерял уверенность в себе и вместе со своей собакой Эллой посещал сеансы терапевта.

“Что я буду делать дальше? У меня было ноль уверенность, и я почувствовал себя полным неудачником. Терапевт сказал: “делай то, что любишь – ты любишь своих собак и имеешь столько уверенности в них, так почему бы не попробовать включить их в свое следующее дело”, – рассказал Джеймс.

В связи с этим, он решил запустить бренд полезного корма, который назвал в честь любимого питомца Ella & Co.