Старший брат Мэрайи Кэри, 61-летний Морган, подал в суд на певицу из-за ее книги мемуаров "Значение Мэрайи Кэри" (The Meaning of Mariah Carey). Воспоминания сестры он назвал "оскорбительными".

Об этом сообщает ВВС.

Он считает, что сестра написала много неправды, прочитав которую у Моргана начались “душевные страдания”. В частности, ему не понравилось то, что в книге сестра назвала его жестоким. Теперь Морган требует компенсацию морального ущерба, но сумму не называет.

В иске, который Морган накануне подал в Верховный суд Манхэттена (Нью-Йорк, США), сказано, что после прочтения мемуаров он испытал “крайние душевные страдания” и “серьезный ущерб своей репутации”.

“Многие фрагменты книги являются ложными и дискредитирующими, они нанесли серьезный ущерб репутации, личным и деловым связям”, – заявил Морган.

В настоящее время Морган работает фитнес-тренером. Он заявил, что после выхода книги у него сорвался крупный проект, а сестра написала много сплетен, выдав за правду.

Это не первый судебный иск против певицы после выхода ее книги. Месяц спустя после выхода мемуаров, аналогичным образом поступила ее сестра Элисон. Она требует возместить ей моральный ущерб в сумму 1,25 миллиона долларов. К примеру, ей не понравился отрывок о том, как она якобы облила сестру горячим чаем. Она посчитала такое упоминание “возмутительным”, посчитав, что Мэрайя хотела “унизить и смутить” ее.

Сама певица пока не отреагировала на обвинения со стороны брата, с которым уже несколько лет не общается. Что касается иска сестры, то адвокат Мэрайи не отреагировал на предложение “договориться без суда”.